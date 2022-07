Formula 1, la griglia di partenza della sprint qualifying del GP d’Austria: ancora duello Verstappen-Leclerc

SportFair

Sono andate in archivio le qualifiche d’Austria, è stata definita la griglia di partenza della sprint qualifying di sabato. La stagione di Formula 1 entra sempre più nel vivo, continua il duello bellissimo tra Ferrari e Red Bull per la vittoria del campionato. Sainz si è rilanciato dopo il successo a Silverstone, ma i favoriti sono ancora Verstappen e Leclerc. In grande ripresa la Mercedes, nonostante l’errore e l’incidente di Hamilton nelle qualifiche.

Nelle Q1 super Ferrari con Leclerc e Sainz a guidare la classifica, poi Verstrappen. Esclusi Latifi, Zhou, Stroll, Vettel e Ricciardo. Nelle Q2 eliminati Norris, Tsunoda, Bottas, Albon e Gasly. Nelle Q3 a muro Hamilton e Russell. Partirà in pole position Verstappen, poi le due Ferrari.

La griglia di partenza

1ª fila: 1. Verstappen, 2. Leclerc

2ª fila: 3. Sainz, 4. Perez

3ª fila: 5. Russell, 6. Ocon

4ª fila: 7. Magnussen, 8. Schumacher

5ª fila: 9. Alonso, 10. Hamilton