Formula 1, la griglia di partenza del GP d’Ungheria: Leclerc chiamato alla rimonta dalla terza posizione

Colpi di scena nelle qualifiche del GP d’Ungheria, nuovo importante appuntamento del campionato di Formula 1. La stagione è entrata nella fase decisiva e sono in arrivo nuove interessanti indicazioni per la classifica piloti. La pole position è stata conquistata da uno strepitoso Russell, la Mercedes ha beffato tutti con un grandissimo giro finale. In seconda posizione un ottimo Sainz, poi Leclerc che ha commesso qualche errore. Quinto Ocon, poi Alonso, Hamilton, Bottas e Ricciardo. Difficoltà per Verstappen, l’olandese ha accusato problemi di potenza nelle Q3 e partirà in decima posizione.

La griglia di partenza del GP d’Ungheria

1ª fila: 1. Russell, 2. Sainz

2ª fila: 3. Leclerc 4. Norris

3ª fila: 5. Ocon, 6. Alonso

4ª fila: 7. Hamilton, 8. Bottas

5ª fila: 9. Ricciardo, 10. Verstappen