Formula 1, la griglia di partenza del GP d’Austria: pochi scossoni dopo la sprint qualifying

SportFair

E’ andata in scena la sprint qualifying in Austria, nuovo appuntamento del campionato di Formula 1. Max Verstappen si è confermato velocissimo e ha chiuso al primo posto, poi Leclerc e Sainz. Si è confermata una grande battaglia in casa Ferrari, sono andati in scena sorpassi e controsorpassi con il rischio di un incidente. Le gerarchie in casa Ferrari non sono state definite, Leclerc e Sainz sono in corsa per il titolo. Ottima la prestazione di Russell che ha chiuso al quarto posto, poi Perez, Ocon e Magnussen. Ottavo Hamilton e nono Schumacher, decimo Bottas.

Formula 1, la griglia di partenza del GP d’Austria:

1ª fila: 1. Verstappen, 2. Leclerc

2ª fila: 3. Sainz, 4. Russell

3ª fila: 5. Perez, 6. Ocon

4ª fila: 7. Magnussen, 8. Hamilton

5ª fila: 9. Schumacher, 10. Bottas