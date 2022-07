Formula 1, la classifica piloti dopo il GP a Silverstone: Leclerc sacrificato e occasione sprecata

SportFair

Trionfo Ferrari a Silverstone, lo spagnolo Sainz ha vinto per la prima volta in carriera. La gara di Formula 1 ha regalato tantissime emozioni, sorpresa e paura. In avvio gravissimo incidente che ha coinvolto tante vetture, su tutte Zhou. Fortunatamente il pilota non ha avuto conseguenze. In partenza Sainz mantiene la posizione su Verstappen e Leclerc lotta con Perez. Al dodicesimo giro foratura di Verstappen e problemi anche per la monoposto dell’olandese. Leclerc e Sainz sono in testa al gran premio, poi l’ingresso della safety car ribalta tutto. Leclerc non viene richiamato al pit-stop e con le gomme dure la gara è compromessa. Vince Sainz, poi Perez, Hamilton e Leclerc. Occasione mancata per la Ferrari sul fronte classifica generale.

Formula 1, la classifica piloti dopo il GP a Silverstone

CLASSIFICA PILOTI F1 2022

1 M. Verstappen Red Bull 181

2 S. Perez Red Bull 147

3 C. Leclerc Ferrari 138

4 C. Sainz Ferrari 127

5 G. Russell Mercedes 111

6 L. Hamilton Mercedes 93

7 L. Norris McLaren 58

8 V. Bottas Alfa Romeo 46

9 E. Ocon Alpine 39

10 F. Alonso Alpine 28

11 P. Gasly AlphaTauri 16

12 K. Magnussen Haas 16

13 D. Ricciardo McLaren 15

14 S. Vettel Aston Martin 15

15 Y. Tsunoda AlphaTauri 11

16 G. Zhou Alfa Romeo 5

17 M. Schumacher Haas 4

18 A. Albon Williams 3

19 L. Stroll Aston Martin 3

20 N. Latifi Williams 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2022

1 Red Bull 328

2 Ferrari 265

3 Mercedes 204

4 McLaren 73

5 Alpine 67

6 Alfa Romeo 51

7 AlphaTauri 27

8 Haas 20

9 Aston Martin 18

10 Williams 3