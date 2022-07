Fognini polemico sull’infortunio di Nadal a Wimbledon: “smettetela di credere a tutto quello che leggete” | FOTO

SportFair

Rafa Nadal ha trionfato ancora e lo ha fatto nel duro match di ieri, contro Frizt, ai quarti di finale di Wimbledon, Slam in corso sui campi in erba dell’All England Club di Londra. Il maiorchino sfiderà adesso Kyrgios per un posto nella finalissima di domenica, ma intanto sui social è scoppiata qualche polemica.

Durante la partita di ieri, Nadal è apparso dolorante e ha pensato al ritiro. Il maiorchino, nonostante anche qualche segnale dal suo staff e dalla sua famiglia di alzare bandiera bianca, ha deciso di proseguire il match, che ha poi vinto.

C’è però chi non crede alla versione dell’infortunio. Fabio Fognini, infatti, ha condiviso sui social lo screen di un articolo che esalta Nadal, riuscitoa vincere nonostante l’infortunio, commentandolo duramente. “Nadal ha vinto da infortunato? Sì, certo… ragazzi per favore smettetela di credere a tutto quello che leggete”, ha scritto il ligure, aggiungendo l’hashtag #4h20, per sottolineare come sia difficile poter giocare così a lungo con un infortunio importante.