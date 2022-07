Filippo Tortu vince la batteria ai Mondiali: il campione olimpico in semifinale con 20.18

SportFair

Continua lo spettacolo dei Mondiali di atletica a Eugene. Un assoluto protagonista è Filippo Tortu, l’atleta azzurro è stato autore di una buona prestazione nelle batterie dei 200 metri. Il Campione olimpico della 4×100 ha messo in mostra tutte le qualità e ha realizzato una grande prestazione, vincendo la sua serie in maniera netta con il tempo di 20.18. La corsa del 24enne è stata di grande spessore dal punto di vista tecnico: l’uscita dai blocchi di partenza è stata ottima, poi lo scatto e la vittoria in grande controllo.

Tortu si candida ad un ruolo da protagonista anche per le semifinali e sarà testa di serie nel sorteggio per le tre semifinali. L’Italiano ha avuto la meglio del gabonese Guy Maganga Gorra (20.44) e l’australiano Calab Law (20.50), soltanto quarto il britannico Adam Gemili (20.60). Non si è presentato ai blocchi di partenza il canadese André De Grasse, a causa della positività al Covid.