Ferrari-Red Bull, che sfida! Verstappen: “voglio vincere”, Binotto: “non firmo per il secondo e terzo posto”

SportFair

E’ altissima l’attesa in vista del GP d’Ungheria di Formula 1. Le qualifiche hanno regalato tantissime sorprese e si sono concluse a favore di Russell che ha conquistato una pole position assolutamente a sorpresa. In seconda posizione Sainz e poi Leclerc. Solo decimo Verstappen che ha accusato un problema nel finale. L’olandese punta comunque la vittoria. “Non ho capito cos’è successo al motore, andava bene fino a un certo punto e poi la batteria non ha lasciato la potenza necessaria. Menomale che è successo in qualifica, partire dal 10° posto non è un bene. La macchina andava bene, rimaniamo ottimisti in vista della gara. Superare sarà difficile, ma in tante domeniche quest’anno abbiamo visto che può succedere di tutto. Obiettivo? Vincere la gara”, ha detto il leader del Mondiale.

Binotto non si accontenta di secondo e terzo posto. “Se non siamo soddisfatti dopo un secondo e un terzo posto in qualifiche significa che siamo molto competitivi. Chiaramente le nostre aspettative erano quelle di fare uno-due oggi, ma il nostro obiettivo è lo stesso per domani, per cui non firmo di certo per il piazzamento odierno. Non ci sono ordini di scuderia, ma è chiaro che tra loro la lotta dovrà essere con margine e senza rischi. Tutto può capitare, ma l’episodio in Austria è stata un’incomprensione tra i due e niente di serio. A mio avviso il rapporto tra Leclerc e Sainz è assolutamente funzionale alla squadra e quanto capitato in Francia lo dimostra”.