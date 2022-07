Il Fenerbahce affronta la Dinamo Kiev: i tifosi turchi intonano il nome di Putin | VIDEO

SportFair

La giornata di calcio ha regalato interessanti partite di qualificazione in Champions League. In particolar modo si è disputata una gara che ha regalato emozioni, gol e momenti di grande discussione: Fenerbahce-Dinamo Kiev. I 90 minuti regolamentari si sono conclusi 1-1 con i gol realizzati da Buyalskyy e Attila Szalai. Dopo lo 0-0 dell’andata la partita si è conclusa ai tempi supplementari con il gol decisivo di Karavaev a 6 minuti da termine. Grande festa per la Dinamo Kiev, delusione per il Fenerbahce.

La gara ha fatto molto discutere per un altro motivo. I tifosi del Fenerbahce hanno intonato il nome del presidente Vladimir Putin. Il riferimento è ovviamente alla guerra tra Russia e Ucraina e il coro dei tifosi di casa è stato a favore dell’attacco russo. Il canto è stato inizialmente lanciato da un settore e poi ha coinvolto gran parte dello stadio. L’episodio ha scatenato, inevitabilmente, tante reazioni.