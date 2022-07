Federer e la strana situazione di classifica: lo svizzero è senza punti nel ranking Atp

SportFair

Roger Federer è un tennista eccezionale, è stato uno dei più forti di sempre. Il suo nome è tornato alla ribalta subito dopo il torneo di Wimbledon, concluso con la vittoria di Djokovic. Lo svizzero si è trovato senza punti nel raking Atp pur essendo un giocatore in attività e con l’intenzione di rientrare in campo. La classifica mondiale è stata pubblicata oggi e Federer non risulta in elenco. L’ultima presenza dello svizzero risale a Wimbledon 2021 e proprio per questo motivo il suo nome non figura in classifica.

Federer ha perso tutti i punti, inclusi quelli della finale di Wimbledon 2019. Lo svizzero si è ritrovato fuori dalla classifica per la prima volta dal 22 settembre 1997. L’otto volte campione di Wimbledon può ancora giocare e non è ancora intenzionato a ritirarsi. Oggi, 11 luglio 2022, quasi 25 anni dopo, si è forse chiusa una pagina di storia, sicuramente sotto l’aspetto statistico. Federer è, invece, intenzionato a regalare un po’ di spettacolo, ovviamente nei limiti di un atleta che non gioca da tempo e che non potrà presentarsi nelle migliori condizioni fisiche.