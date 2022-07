Faccia a faccia Binotto-Leclerc: la reazione a caldo del pilota e la spiegazione del team principal

SportFair

La Ferrari ha trionfato a Silverstone, ma non è tutto rose e fiori. La Rossa si è rilanciata ed è tornata sul gradino più alto del podio ma può recriminare considerando l’andamento della gara. Prima vittoria in carriera per Sainz che si è rilanciato anche per la classifica generale, la gara di Leclerc è stata rovinata dalla strategia nel finale. Il monegasco guidava la classifica a pochi giri dal termine, poi l’ingresso della safety car per il problema ad Ocon ha rovinato tutto.

Leclerc non è stato richiamato per il pit-stop e con le gomme dure non è stato in grado di rispondere agli avversari. Vince Sainz, poi Perez, Hamilton e Leclerc. Al termine della gara è andato in scena un faccia a faccia tra Leclerc e Binotto e i toni sono stati duri. Il monegasco chiederà sicuramente spiegazioni al team.

Leclerc: “non so davvero cosa dire. Ancora una volta una gara nella quale il risultato non arriva. Io, come si è visto, ho fatto di tutto per fare il massimo, anche la difesa finale. Davvero non potevo fare di più. Tutto ha girato al momento della Safety Car. Il team ha voluto effettuare uno split, montando le gomme soft al secondo in classifica. Non penso fosse la decisione giusta, ma ormai è andata. Io non sono nessuno per pretendere chiarimenti alla Ferrari. Però non posso non dire che sia stata una gara frustrante, anche perché penso di avere perso tempo prezioso per la mia prestazione ottimale nei primi stint”.

Binotto: “occasione persa per Leclerc, stava vincendo a pochi giri dalla fine e Ocon poteva trovarsi un altro posto dove fermarsi. Non c’era spazio per il doppio pit stop, dovevamo decidere di fermare solo uno e abbiamo fermato Carlos perché Leclerc era davanti e aveva le gomme più fresche, Eravamo convinti in un degrado delle soft maggiore, ma non è andata così. C’è del razionale dietro le scelte che abbiamo fatto, non è una scelta fatta a caso. A Leclerc ho detto che ha fatto un garone, il risultato c’è e l’ho calmato”.