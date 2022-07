La storia da brividi dell’ex calciatore Tommy Spurr, il figlio è malato di cancro: “stiamo esaurendo i risparmi, dobbiamo vendere la casa”

SportFair

La storia di Tommy Spurr ha commosso tutti. Si tratta di un ex calciatore, di ruolo difensore che nel corso della carriera si è messo in mostra con buone prestazioni. E’ stato un terzino, bravo in entrambe le fasi del gioco, si è dimostrato molto affidabile anche nel ruolo di difensore centrale. Era un calciatore inglese, classe 1987 di grande forza fisica e bravo nel gioco aereo. La prima vera esperienza nel mondo del calcio è stata con lo Sheffield Wednesday, dal 2004 al 2011. E’ un punto di riferimento per la squadra e riesce anche a realizzare qualche gol. Nel 2011 il Doncaster lo preleva in cambio di 225.000 €. Poi tre anni al Blackburn, due al Preston e il prestito Fleetwood Town. Nel 2019 ha annunciato l’addio.

La situazione fuori dal campo

Tommy Spurr sta attraversando una situazione delicata fuori dal campo, ma è pronto a lottare per il bene della sua famiglia. Rio Spurr, figlio dell’ex calciatore Tommy, sta attualmente combattendo una forma di cancro al rene. Il bambino è tornato a casa a Brockhall, dopo un periodo trascorso al Royal Manchester Children’s Hospital per curare la malattia. Quello che era iniziato come un mal di pancia si è confermato il tumore di Wilms, una forma di cancro ai reni nei bambini. Rio si è sottoposto a chemioterapia. L’ex calciatore e la moglie Chloe hanno rinunciato al lavoro per concentrarsi solo sul figlio. Le spese per le cure sono state tante, gli aiuti pochi. Sono arrivati alcuni aiuti, ma è ancora troppo poco. “È stato un incubo. Stiamo esaurendo i risparmi ed è grazie all’aiuto e alla gentilezza che le persone hanno dimostrato che siamo stati in grado di andare avanti”, hanno detto i genitori.

La situazione economica è diventata ormai difficile: “siamo pronti anche a vendere casa”, ha confermato Chloe come riporta il ‘The Sun’. Tommy ha detto: “è un ragazzino molto brillante e fa molte domande. Gli abbiamo detto che stava andando per una piccola operazione. Ovviamente non lo era, gli stavano rimuovendo un rene”. Rio continua a mantenre la sua vitalità: “tutti in ospedale sono totalmente affascinati da lui. Cammina lungo il corridoio gridando: “Eccomi, hiya”. Ama solo la vita, ama tutto”, ha concluso mamma Chloe.