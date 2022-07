Tragedia in campo, l’ex Cagliari Musiu si accascia e muore: fatale un malore improvviso

SportFair

Un vero e proprio dramma ha sconvolto il mondo del calcio. Una tragedia si è verificata nel campo di calcio il Vecchio Borgo nel quartiere Sant’Elia di Cagliari. E’ morto Andrea Musiu, calciatore di soli 20 anni, mentre giocava una partitella con gli amici. La causa sarebbe un malore improvviso. Sul posto sono arrivate due ambulanze per rianimare il giovane, ma i tentativi sono stati inutili.

Andrea Musiu era cresciuto nelle giovanili del Cagliari e le prime esperienze sono state in squadre dilettantistiche. Sui social sono stati pubblicati tanti messaggi di cordoglio, di amici, ex compagni e tifosi. “Il Cagliari Calcio piange la tragica scomparsa di Andrea Musiu, morto su un campo di calcio ad appena 20 anni. Tutto il Club, profondamente scosso dalla notizia, si stringe attorno alla famiglia e agli amici. Riposa in pace”, si legge sul profilo Twitter del club rossoblu.