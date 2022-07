Vi ricordate il gol sbagliato da Dzeko in Roma-Palermo? L’errore di Dele Alli è ancora più grave | VIDEO

SportFair

Dele Alli si è confermato, nel corso della carriera, un calciatore affidabile dal punto di vista tecnico. In particolar modo è stata positiva l’esperienza con la maglia del Tottenham, il rapporto con gli Spurs si è interrotto a causa di alcune divergenze. L’inglese è finito fuori squadra e la cessione è stata inevitabile. Nell’ultima sessione invernale del 2022 si è trasferito all’Everton.

L’ultima stagione del club inglese è stata molto difficile, l’Everton è riuscito a salvarsi con il brivido. La squadra è già in campo per preparare la prossima stagione con l’obiettivo di disputare una stagione tranquilla in Premier League. L’Everton è sceso in campo in amichevole contro il Minnesota e la partita non è stata di certo entusiasmante. Il risultato di 4-0 lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro e le reti sono state realizzate da Reynoso, un autogol, Amarilla e Danladi. E’ diventato virale sui social un errore di Dele Alli. Vi ricordate il gol sbagliato da Dzeko in Roma-Palermo nel 2016? L’errore dell’inglese è ancora più grossolano, l’ex Tottenham si trova a porta vuota e non riesce a concretizzare la grande azione dei compagni.