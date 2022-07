Ex campione di Wimbledon nel caos: Dylan Alcott e la fidanzata provano il sex toy in un ristorante a Londra | VIDEO

SportFair

Circola da giorni sui social un video che riguarda un ex campione di Wimbledon. Proprio mentre all’All England Club di Londra vanno in scena le partite dell’edizione 2022 dello Slam britannico, Dylan Alcott, leggenda del tennis in carrozzina, che a Wimbledon ha trionfato nel 2019 e nel 2021, fa parlare di sè per un episodio… scottante.

L’ex tennista e cestista australiano, infatti, ha registrato un video bollente in un ristorante insieme alla fidanzata. Nessuna scena da censurare: Chantelle Otten, dolce metà di Dylan, ha deciso di provare un vibratore al ristorante.

Chantelle, sessuologa australiana 31enne, ha inserito il sex toy negli slip e ha poi consegnato al suo compagno il telefono ad esso sincronizzato per fagli il totale controllo. La fidanzata del campione olimpico ha concesso anche ad alcune amiche presenti al ristorante di toccarle l’inguine, per sentire la vibrazione del sex toy in azione.

Il tutto è stato documentato con dei video, pubblicati sulle pagine social della coppia e anche del brand del vibratore utilizzato e non tutti i follower hanno apprezzato: in tanti, infatti, hanno criticato la scelta di testare il prodotto in un ristorante.