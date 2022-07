Borussia Dortmund, Haller costretto a fermarsi per un tumore ai testicoli: “malessere dopo l’allenamento”

SportFair

Sébastien Haller è stato il colpo di mercato del Borussia Dortmund, i gialloneri sono stati protagonisti di un grande investimento per sostituire Haaland. Il francese naturalizzato ivoriano si è dimostrato sempre un attaccante di grande affidamento, è un centravanti molto forte fisicamente, bravo nella fase di finalizzazione e in grado di garantire un buon numero di gol. E’ tecnico e rapido. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Auxerre, Utrecht, Francoforte, West Ham, Ajax e Borussia Dortmund.

Il calciatore è stato costretto a fermarsi a causa di un tumore ai testicoli. “L’attaccante del Borussia Dortmund Sebastien Haller ha dovuto lasciare il campo di allenamento del BVB a Bad Ragaz, in Svizzera, prematuramente a causa di una malattia ed è già tornato a Dortmund. Il 28enne internazionale della Costa d’Avorio aveva lamentato malessere dopo l’allenamento di lunedì mattina. Come parte di esami medici, un tumore nel testicolo è stato scoperto durante il giorno. Nei prossimi giorni, ulteriori esami si svolgeranno in un centro medico specializzato”.

“La notizia di quest’oggi è stata uno shock per Sebastien Haller e per tutti noi. L’intera famiglia BVB augura a Sebastien una completa guarigione il prima possibile. Faremo tutto il necessario per assicurarci che riceva il miglior trattamento possibile”,ha dichiarato il direttore sportivo del BVB Sebastian Kehl.

“Il Borussia Dortmund chiede di rispettare la privacy del giocatore e della sua famiglia e di astenersi da qualsiasi domanda”.