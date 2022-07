“Domenica il re gioca”, Cristiano Ronaldo torna in campo col Manchester United

SportFair

Cristiano Ronaldo non è stato incluso nella rosa dei 21 uomini dello United per l’amichevole contro l’Atletico Madrid a Oslo e tutto fa pensare che il calciatore portoghese voglia lasciare la squadra per iniziare una nuova avventura altrove.

Nelle ultime ore si sta parlando molto di CR7, che ha rilasciato un commento sui social che apre le porte al suo ritorno in campo con lo United, per la sfida del fine settimana contro il Rayo Vallecano.

Ronaldo e il suo agente Jorge Mendes hanno incontrato lo United martedì a Carrington, ma la sua posizione rimane invariata e vuole giocare per un club in Champions League e vincere grandi trofei. Lo United non vuole che se ne vada, tuttavia, e Ronaldo ha iniziato ad allenarsi con la squadra dopo aver saltato il tour pre-stagionale del club in Thailandia e Australia per motivi familiari.

“Domenica, il re gioca“, ha commentato Ronaldo sui social.