Djokovic, il prossimo Slam nel 2023? “Spero in buone notizie dagli Stati Uniti”

SportFair

Novak Djokovic ha conquistato un altro risultato incredibile, il serbo ha vinto senza grossi problemi in finale di Wimbledon contro Kyrgios. Il 35enne potrebbe aver giocato l’ultimo slam del 2022. Ad oggi, infatti, Djokovic rischia di saltare gli Us Open e gli Australian Open. Il motivo è sempre lo stesso, ovvero la decisione del tennista di non vaccinarsi contro il Covid-19. La scelta è stata confermata ieri in conferenza stampa: “vaccinarmi non è nei miei programmi”. Il problema è che per entrare negli Stati Uniti e in Australia è obbligatorio vaccinarsi.

Djokovic spera, però, in un cambio delle regole. “Vediamo se arriva qualche buona notizia dagli Stati Uniti, se mi sarà consentito di giocare a Flushing Meadows. Potrebbero cambiare idea, darmi un’esenzione, vediamo un pò. Spero in buone notizie che mi permettano di fare il mio lavoro e di poter giocare negli Stati Uniti”.

“Intanto sono in vacanza. Riguardo alla mia futura programmazione ne parlerò con Goran Ivanisevic nei prossimi giorni. Non ho intenzione di andare a caccia di punti nei tornei, non ne ho bisogno, non ho questo focus. La mia priorità sono sempre i grandi tornei, gli slam, Masters 1000 che potrò giocare, forse giocherò la Laver Cup, la Davis perché adoro giocare per il mio Paese”.