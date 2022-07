Djokovic provoca il pubblico di Wimbledon: la reazione del serbo ai fischi | VIDEO

Novak Djokovic è in finale a Wimbledon. Il tennista serbo ha superato oggi in rimonta il britannico Norrie, raggiungendo così Kyrgios nella grande sfida di domenica, che decreterà il vincitore dello Slam britannico.

Oggi non sono mancate le polemiche. Il tennista serbo, infatti, è stato fischiato per aver sconfitto il padrone di casa, idolo del pubblico britannico, e la sua reazione ha lasciato tutti senza parole.

Non è mancata la tensione tra Djokovic e gli spettatori: il serbo, ha infatti provocato il pubblico mandando baci subito dopo la vittoria per poi esplodere in un urlo di gioia.

“Stavo mandando baci a qualcuno che faceva il tifo per me“, ha commentato in maniera sarcastica Djokovic.

Look how much it means to him, I am so happy @DjokerNole is going through to his 8th @Wimbledon final #Wimbledon #wimbledon22 @NovakFanClub pic.twitter.com/ooSuourDqn

— ⚫️⚪️ JAKE ⚫️⚪️ (@IncrediblyBozza) July 8, 2022