Disfatta azzurra in Volleyball Nations League: l’Italia cede alla Francia in semifinale

Epilogo deludente, amaro. L’Italia della pallavolo maschile ha ceduto oggi ai campioni olimpici in carica nella semifinale di Volleyball Nations League. Gli azzurri sono scesi in campo combattenti e con tanta voglia di mettere in difficoltà i transalpini.

I francesi, però, hanno presto messo le cose in chiaro, conquistando un set dietro l’altro e vincendo con un netto 3-0 sui ragazzi di De Giorgi. La squadra allenata da Giani ha confermato la sua supremazia, staccando il pass per la finalissima di domani.

Gli azzurri torneranno in campo domani contro la Polonia nella finalina per il terzo posto.