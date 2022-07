De Paul rischia di saltare il Mondiale in Qatar: la causa è… l’ex moglie

SportFair

E’ sempre più alta l’attesa in vista del Mondiale in Qatar del 2022, si preannuncia una competizione bellissima con tante squadre in grado di lottare per la vittoria finale. Si candida ad un ruolo da grande protagonista l’Argentina, la squadra è formata da calciatori di grandissimo talento, più altri di prospettiva ma già pronti per alti livelli. Occhi puntati anche su Rodrigo De Paul, l’ex Udinese gioca attualmente con la maglia dell’Atletico Madrid e il serio rischio è quello di essere escluso dal Mondiale in Qatar a causa… dell’ex moglie.

Il problema riguarda la battaglia legale che De Paul ha in corso con l’ex compagna Camila Homs per il sostegno ai due figli, Francesca e Bautista. La donna ha citato in giudizio il calciatore per una somma milionaria con il processo che dovrà definire la divisione dei beni e la regola di visita ai figli. De Paul rischia di non ricevere il visto per il Qatar, a causa delle regole vigenti nel paese e nelle regole FIFA: è vietata infatti la partecipazione a un evento con la propria nazionale in caso di denuncia penale pendente.

“Questo è quello che si capisce leggendo l’articolo del Regolamento FIFA”, sono le dichiarazioni del presidente della Federazione argentina Claudio Tapia. “Non è stato ancora stabilito l’importo degli alimenti, ma credo che ora stiano avviando il processo di divorzio. Conosco bene De Paul e so l’attaccamento che ha nei confronti dei bambini. Credo che tutto si risolverà nel migliore dei modi”.