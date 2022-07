Gallinari ha preso la sua decisione: Danilo ha scelto i Boston Celtics per l’anello

Danilo Gallinari ha deciso la sua prossima squadra. Dopo il taglio da parte degli Spurs, il cestista azzurro sembra aver scelto la nuova destinazione. Stando a quanto scritto da Adrian Wojnarowski su Twitter, Gallinari avrebbe deciso di accettare la proposta dei Celtics.

La news è confermata anche da ESPN, secondo cui per Gallinari sarebbe previsto un contratto biennale da 13 milioni di dollari complessivi, con opzione in favore dell’azzurro per il secondo anno. Un’ottima occasione per il “Gallo”, che potrà giocarsi l’anello, traguardo sognato ed inseguito da tempo.