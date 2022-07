Dalla Spagna: “sono rimaste quattro squadre su Cristiano Ronaldo, una è italiana”

SportFair

Continuano a circolare le voci sul futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è alla ricerca di una nuova squadra, la sua seconda esperienza con la maglia del Manchester United è destinata ad interrompersi a stretto giro di posta. L’ultima stagione con la maglia dei Red Devils non è stata di certo positiva, dopo un inizio positivo la squadra è crollata e la Premier League si è conclusa senza la qualificazione in Champions League. In più i rapporti con la squadra non sono idilliaci.

Cristiano Ronaldo non si è presentato all’allenamento e poi non è partito per la tournée, ufficialmente per motivi personali. La situazione di mercato è chiara, Cr7 ha chiesto la cessione e sono in corso trattative per cambiare maglia al più presto. Si è parlato tanto di un interessamento della Roma, poi il club giallorosso ha chiuso per un altro juventino: Dybala. Le ultime voci sono state anche su Barcellona, Real Madrid e Psg ma secondo quanto riporta AS sono quattro le squadre rimaste in corsa e una è italiana: Atletico Madrid, Chelsea, Napoli e Bayern Monaco. La soluzione Atletico rischia di saltare a causa della contestazione dei tifosi, la pista Bayern si è raffreddata. Non è da escludere un testa a testa tra Chelsea e Napoli.