Dalla finale di Wimbledon al viaggio della speranza:Kyrgios e la fidanzata costretti a dormire sul pavimento in aeroporto

Solo pochi giorni fa Nick Kyrgios viveva un sogno, giocare la sua prima finale Slam, a 27 anni. Un sogno che non è terminato col lieto fine per il tennista australiano, sconfitto in rimonta da Djokovic, ma il suo secondo posto nello Slam britannico è comunque da applausi.

A pochi giorni da quel bellissimo sogno, adesso Kyrgios e la sua fidanzata, Costeen Hatzi, stanno vivendo invece un incubo: la modella ha infatti rivelato sul suo account Instagram la disavventura della coppia con due Storie.

La prima la mostrava sdraiata sul pavimento in una sala partenze, abbracciata al suo uomo e con uno zaino come cuscino, la seconda invece mostrava le loro gambe intrecciate, sempre sul pavimento dell’aeroporto, a Toronto, in Canada.

“La realtà dei voli in ritardo e dei bagagli smarriti…”, ha scritto lei sui social.

La fidanzata del tennista australiano ha poi condiviso delle storie dalle Bahamas, locarion scelta dalla coppia per dedicarsi un po’ di relax dopo le fatiche di Wimbledon.