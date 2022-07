Dal possibile arrivo di Cristiano Ronaldo alla Roma a Dybala, Totti sincero: “non ci ho mai creduto”

SportFair

Il gossip di un possibile arrivo di Cristiano Ronaldo alla Roma ha fatto il giro del mondo. Tutti i tifosi giallorossi, e non solo, non attendono altro che la data del 7 luglio per scoprire tutta la verità sul calciatore portoghese e questi rumors.

Proprio su queste voci è intervenuto Francesco Totti: “Ronaldo alla Roma? Non ci ho mai creduto. Conosco la realtà attuale. Se viene ben venga, tutti i romanisti sarebbero entusiasti”, ha detto a margine di un evento di padel a Bologna. L’ex calciatore ha parlato anche della questione Dybala: “era possibile, molto possibile. Poi però sono successe altre cose e ora lui penserà ad altre cose. Una chiacchierata c’è stata”.