Cristiano Ronaldo verso il ritorno a casa: l’agente avvia i contatti con lo Sporting

E’ sempre più giallo sul futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha chiesto la cessione al Manchester United e la sua seconda esperienza con la maglia dei Red Devils può essere considerata agli sgoccioli. Cr7 è un calciatore molto competitivo e pretende molto dalle sue squadre. L’ultima stagione non è stata di certo positiva e si è conclusa con la mancata qualificazione in Champions League, aspetto molto importante per un calciatore protagonista anche sotto l’aspetto commerciale. Dopo un avvio molto positivo, il rendimento dell’ex Juventus non è stato all’altezza e il calciatore è risultato demotivato soprattutto nella seconda parte della stagione.

Cristiano Ronaldo ha dimostrato in tutti i modi il suo desiderio di cambiare maglia, non si è presentato all’allenamento e ha saltato la tournée estiva. Il Manchester United ha deciso di accontentare il calciatore e sono in corso trattative per la cessione. La pista Roma si è raffreddata dopo l’arrivo di Dybala e le altre soluzioni sono Chelsea, Bayern Monaco e Napoli. La squadra più vicina ad assicurarsi le prestazioni del portoghese è però lo Sporting Lisbona: il procuratore Jorge Mendes ha incontrato il club e la trattativa è stata avviata. La volontà del calciatore è quella di tornare a casa, in più la qualificazione alla prossima Champions League rappresenta un fattore a favore del club portoghese.