Cristiano Ronaldo, offerta monstre da 125 milioni a stagione: la palla passa al calciatore

E’ sempre più incerto il futuro di Cristiano Ronaldo. Il calciatore portoghese è in rottura con il Manchester United e sono in corso trattative per la cessione. L’ultima stagione è stata dai due volti, dal punto di vista personale e di squadra. Dopo un ottimo inizio, grazie anche al rendimento realizzativo del portoghese, i Red Devils sono crollati e la stagione si è conclusa senza la qualificazione in Champions League. L’inizio della nuova stagione ha fornito già indicazioni: CR7 ha saltato i primi allenamenti e non ha preso parte alla tournée, ufficialmente per motivi personali.

Tante squadre si sono messe in fila per assicurarsi le prestazioni del portoghese: in Italia la Roma, poi Chelsea, il Barcellona e qualche club in MLS. L’ultima notizia, clamorosa, arriva direttamente dal Portogallo. Secondo quanto riportato sarebbe arrivata un’offerta irrunciabile dall’Arabia Saudita, un’operazione complessiva da 300 milioni di euro: 250 al calciatore in due anni, 30 al Manchester United per acquistarne il cartellino e i restanti 20 destinati all’intermediazione. Cristiano Ronaldo sarebbe in fase di valutazione, le perplessità principali riguardano la competitività del campionato.