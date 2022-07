Cristiano Ronaldo non si presenta al raduno del Manchester United! “Motivi familiari”, ma la rottura è vicina

SportFair

Un altro indizio, destinato a scatenare nuove voci sul fronte calciomercato: secondo notizie provenienti dall’Inghilterra, Cristiano Ronaldo non si è presentato al primo giorno di raduno del Manchester United, ufficialmente per “motivazioni familiari”. Il club inglese ha preso atto della decisione e la rottura è sempre più inevitabile. Il portoghese è deluso dalla qualità della squadra, l’ultima stagione non è stata sicuramente all’altezza e i Red Devils hanno chiuso la Premier League fuori dalla zona Champions League. Cr7 è molto competitivo, pretende sempre il massimo dentro e fuori da campo. Il rapporto con compagni e allenatore non è stato idilliaco e la decisione di non presentarsi al ritiro rischia di compromettere definitivamente il rapporto.

La posizione del Manchester United sembrava orientata a far rispettare il contratto in scadenza nel 2023, ma l’ultima presa di posizione del calciatore rischia di ribaltare ogni convinzione dei Red Devils. Tantissime squadre si sono già messe in fila per il portoghese, le qualità tecniche di Cristiano Ronaldo non sono assolutamente in discussione. Il problema principale è rappresentato dalla richiesta economica dell’ex Juventus. Pienamente in corsa anche la Roma, il club giallorosso spera di convincere Cristiano Ronaldo. La squadra di Mourinho è reduce dalla vittoria della Conference League, è sempre una piazza di grande appeal e la presenza dello Special One in panchina potrebbe fare la differenza.