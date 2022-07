Cosa è successo tra Nadal e Sonego a Wimbledon? I motivi della discussione a fine match| VIDEO

SportFair

E’ andata in scena ieri sera la sfida tra Sonego e Nadal, valida per i sedicesimi di Wimbledon, terzo Slam della stagione, in corso sui campi in erba dell’All England Club di Londra. Un match senza storia, con il maiorchino che si è imposto sul rivale italiano sin da subito.

Non sono mancati però i momenti di tensione. Al terzo set, infatti, quando Nadal era ad un passo dalla vittoria è stata necessaria un’interruzione per la chiusura del tetto a causa della scarsa visibilità. Dopo aver ripreso il gioco, con Sonego a caccia della rimonta, Nadal, senza passare dall’arbitro ha chiamato l’azzurro a rete per chiedergli di moderarsi con le urla.

Il regolamento parla chiaro: un giocatore deve ‘lamentarsi’ con il giudice di sedia ed il comportamento di Nadal, seppur estremamente educato e con toni pacati, manda in tilt Sonego, che a perde il match e a fine partita spiega al maiorchino tutto il suo disappunto.

Amareggiato e dispiaciuto, Nadal spiega suvbito la sua versone dei fatti e si scusa pubblicamente nelle interviste in campo, tanto che il dispiacere supera la felicità per la vittoria del match e non riesce nemmeno a sorridere: “non c’è stata malizia quando mi sono rivolto a lui, lo dico dal profondo del cuore. Mi dispiace. Se si è sentito offeso gli chiedo davvero scusa, ma non l’ho fatto con animo cattivo. Gli auguro di proseguire la stagione alla grande“.