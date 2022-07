Cori contro la Lazio nel Dybala-day, il club biancoceleste attacca Sky: “ironie da studio inappropriate”

SportFair

La Roma ha presentato in grande stile Paulo Dybala. Il club giallorosso ha piazzato un colpo di altissimo livello con l’arrivo di uno dei migliori calciatori in circolazione. E’ fortissimo dal punto di vista tecnico e nelle ultime stagioni è stato limitato solo da qualche problema fisico. La decisione della Juventus è stata quella di non rinnovare il contratto della Joya, diverse squadre si sono messe in fila per l’argentino e alla fine a spuntarla è stata la Roma. Durante la serata sotto il Colosseo Quadrato si sono registrati dei cori contro la Lazio che sono stati mandati in onda e un commento negli studi di Sky Sport dalla giornalista Sara Benci ha mandato su tutte le furie la Lazio.

“Mi stavo gustando anche un po’ di cori”, il commento della giornalista. Immediata la reazione della Lazio: “può succedere che, durante una diretta televisiva, finisca in onda un coro offensivo come quello riservato da alcuni tifosi romanisti alla Lazio durante la presentazione di Dybala. Non può invece succedere che a quel coro si dia evidenza con ironie da studio del tutto inappropriate. Ci aspettiamo da Sky e dalla diretta interessata, Sara Benci, le scuse ai tifosi della Lazio: se proprio non si riesce ad essere imparziali, come dimostrano diversi episodi negli anni, si può e si deve almeno avere rispetto per i tifosi e gli abbonati biancocelesti”, si legge sul sito ufficiale del club.