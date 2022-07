ContraCR7: i tifosi dell’Atletico Madrid bocciano l’eventuale arrivo di Cristiano Ronaldo

SportFair

Sono giorni sempre più caldi per decidere il futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è reduce da una stagione altalenante con la maglia del Manchester United, dopo un buon avvio la squadra è crollata e la stagione si è conclusa senza la qualificazione in Champions League. Il calciatore ex Juventus ha realizzato qualche gol pesante, nelle seconda parte di stagione si è registrato un netto passo indietro dal punto di vista personale e delle motivazioni.

Cristiano Ronaldo è alla ricerca di un nuovo progetto, avrebbe già comunicato ai Red Devils il desiderio di cambiare maglia. Tante squadre si sono messe in fila per assicurarsi le prestazioni di un calciatore molto importante, una soluzione da non sottovalutare porta all’Atletico Madrid. I tifosi, però, non sono di certo contenti delle ultime voci di mercato.

Il motivo? La rivalità con Cristiano Ronaldo non è una novità considerando il passato di CR7 al Real Madrid, senza dimenticare gli sfottò negli ultimi anni e i ben 25 gol realizzati dal calciatore all’Atletico tra Real e Juventus. Sui social è stato lanciato #ContraCR7 e il sindaco di Madrid, tifoso dell’Atletico, ha escluso un passaggio ai Colchoneros: “non è fatto per giocare all’Atletico, visto il suo passato. Una parte della tifoseria non lo accetterebbe”.