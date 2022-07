Contatto Perez-Russell, la partenza in Austria regala subito un colpo di scena | VIDEO

SportFair

E’ iniziata la gara in Austria, nuovo appuntamento del campionato di Formula 1. La stagione è entrata nella fase decisiva, continua il duello tra Ferrari e Red Bull. La sprint qualifying si è conclusa a favore di Max Verstappen, l’olandese continua a confermarsi in ottima forma. E’ andata in scena una battaglia tra Leclerc e Sainz nei primi giri della sprint race, il monegasco si è classificato al secondo posto, poi lo spagnolo.

In partenza grande spunto di Max Verstappen che è riuscito a confermare la prima posizione. In seconda posizione Leclerc. Russell attacca Sainz, ma il ferrarista riesce a mantenere la posizione. Molto aggressivo Perez, contatto con Russell e il pilota della Red Bull è stato costretto a fermarsi ai box. Leclerc si avvicina a Verstappen.