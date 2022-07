Come sta Zhou? Le condizioni e le prime parole del pilota dell’Alfa Romeo dopo il terribile incidente di Silverstone

SportFair

Il Gp di Silverstone è stato caratterizzato, al via, da uno spaventoso incidente. Un contatto poco dopo la partenza ha innescato un incidente davvero pauroso che ha visto coinvolti Russell, Albon e Zhou.

Se il britannico della Mercedes non ha riportato conseguenze ed è subito corso ad assicurarsi che i suoi colleghi stessero bene, Albon e Zhou hanno avuto bisogno di essere soccorsi e di ricevere anche assistenza medica.

Per il 23enne cinese dell’Alfa Romeo si è temuto il peggio, ma fortunatamente Zhou non ha riportato gravi conseguenze: è stato estratto dalla sua monoposto ed è stato trasportato al centro medico di Silverstone per un check. Il rookie dell’Alfa Romeo è stato dimesso e dichiarato ‘fit’.

E’ stato Zhou stesso, poi, con un post sui social e un comunicato del suo team, a confermare di essere un buone condizioni: “è stato un brutto incidente e sono contento di stare bene. I commissari e l’equipe medica in pista sono stati fantastici per la loro rapidità di intervento, e devo anche ringraziare la FIA e la Formula 1 per tutto il lavoro che hanno fatto, e continuano a fare, per migliorare la sicurezza delle nostre auto: l’Halo mi ha salvato oggi, e questo dimostra che ogni passo che facciamo per migliorare le nostre vetture ha risultati concreti e preziosi. Sono più che mai desideroso di tornare in pista e di fare ciò che amo: Sono in forma e non vedo l’ora di andare in Austria la prossima settimana“.