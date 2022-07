Come sta Tamberi? Tutti i dubbi dell’azzurro in vista degli Europei di atletica

SportFair

Si avvicina l’inizio degli Europei di atletica, in programma dal 15 al 21 agosto a Monaco. E’ altissima l’attesa per gli atleti italiani, in particolar modo per Gianmarco Tamberi, reduce dal quarto posto ai Mondiali. Gimbo è stato autore di una buona prestazione ma è stato condizionato da qualche problema fisico. L’azzurro ha accusato principalmente un fastidio alla gamba.

Tamberi si prepara in vista del prossimo appuntamento tra circa due settimane a Monaco. Al momento, però, la partecipazione di Gimbo agli Europei è in dubbio. Il Campione Olimpico non è ancora al meglio e la situazione sarà più chiara nei prossimi giorni. Potrebbe andare in scena una nuova sfida con Protsenko, questa volta per il titolo. Tamberi ha in mente un piano di lavoro per farsi trovare ai nastri di partenza nella migliore condizione fisica.