Come sta Alejandro Valverde? Dimesso dall’ospedale, adesso la preparazione per la Vuelta

SportFair

Alejandro Valverde è stato coinvolto qualche giorno fa in un incidente stradale mentre si allenava in bici, insieme a due compagni di allenamento, sulle strade spagnole. A colpire il campione spagnolo, alla sua ultima stagione da professionista, è stato un pirata della strada, fuggito dopo aver colpito i corridori.

Alejandro Valverde è stato immediatamente trasportato in ospedale ma le sue condizioni non sono mai state gravi: lo spagnolo, infatti, è rimasto in osservazione 24 ore ed è poi tornato a casa. Alejandro Valverde è stato dimesso dall’ospedale Virgen de la Arrixaca, ha riportato solo lievi ferite ed è adesso pronto a recuperare in vista de La Vuelta di Spagna.

“Voglio ringraziare tutti voi per il supporto e l’affetto che ho ricevuto oggi. Per fortuna è stato tutto uno spavento e io sto bene”, ha scritto sui social.