Una Joya per gli occhi: come cambia la Roma con Dybala | FOTO

La Roma ha piazzato un grande colpo di calciomercato. Con un blitz notturno il club giallorosso si è assicurato le prestazioni di Paulo Dybala, uno dei più importanti calciatori in circolazione. L’argentino è reduce dall’esperienza positiva con la maglia della Juventus, il rendimento della Joya è stato condizionato da qualche infortunio di troppo. Si tratta di un calciatore importantissimo dal punto di vista qualitativo, in grado di risolvere le partite in qualsiasi momento. Sembrava fatta con l’Inter, poi si è registrato il dietrofront dei nerazzurri dopo l’arrivo di Lukaku. Si sono inserite Napoli e Roma, con il club azzurro la trattativa è saltata per i diritti d’immagine, i giallorossi hanno chiusto l’affare. Dybala ha raggiunto il Portogallo per le visite mediche, poi inizierà la preparazione a disposizione di Mourinho.

Come cambia la Roma

Nell’11 proposto da SportFair non figura Nicolò Zaniolo. Il talento giallorosso è molto vicino alla Juventus e la definitiva fumata bianca potrebbe arrivare a stretto giro di posta. I bianconeri sono pronti ad incassare 80 milioni dalla cessione di de Ligt al Bayern Monaco e l’intesa di massima con la Roma prevede un prestito oneroso da 10 milioni di euro con obbligo di riscatto a 40 milioni. La Roma prende, dunque, sempre più forma. In porta è stato confermato Rui Patricio, un portiere molto affidabile nonostante qualche passaggio a vuoto. In difesa spazio a Mancini, Smalling e Ibanez, la Roma è intenzionata ad acquistare un altro difensore in grado di insidiare la titolarità di uno dei tre. Sulla fascia destra è arrivato Celik che si giocherà il posto da titolare con Karsdorp, la coppia centrale sarà formata da Matic e Veretout con Cristante pronto a subentrare al francese. Poi tante soluzioni in attacco. Il modulo migliore per sfruttare le caratteristiche dei calciatori sembra il 3-4-2-1 con Dybala e Pellegrini alle spalle di Abraham. Un’altra soluzione porta a Pellegrini alle spalle di Dybala e Abraham. L’argentino è in grado di giocare anche in un tridente o dietro la punta in 4-2-3-1. Quest’ultima soluzione sembra maggiormente percorribile solo in caso si conferma (difficile) di Zaniolo.