Come cambia la classifica piloti dopo la sprint qualifying in Austria: Leclerc recupera su Perez

La sprint qualifying in Austria si è conclusa con la vittoria di Max Verstappen, l’olandese si è confermato in grandissima forma. Il campione del mondo in carica è riuscito a mantenere la prima posizione in partenza e poi non ha mai rischiato. In seconda e terza posizione Leclerc e Sainz: è andata in scena una grande bagarre in casa Ferrari con sorpassi e controsorpassi nei primi giri. Al quarto posto un ottimo Russell, poi Perez autore di una buona rimonta. In ottava posizione Hamilton. In classifica generale Max Verstappen allunga leggermente su Leclerc, il monegasco recupera su Perez e allunga su Sainz. Grande attesa per la gara di domenica.

CLASSIFICA PILOTI F1 2022

1 M. Verstappen Red Bull 189

2 S. Perez Red Bull 151

3 C. Leclerc Ferrari 145

4 C. Sainz Ferrari 133

5 G. Russell Mercedes 116

6 L. Hamilton Mercedes 94

7 L. Norris McLaren 58

8 V. Bottas Alfa Romeo 46

9 E. Ocon Alpine 41

10 F. Alonso Alpine 28

11 P. Gasly AlphaTauri 16

12 K. Magnussen Haas 18

13 D. Ricciardo McLaren 15

14 S. Vettel Aston Martin 15

15 Y. Tsunoda AlphaTauri 11

16 G. Zhou Alfa Romeo 5

17 M. Schumacher Haas 4

18 A. Albon Williams 3

19 L. Stroll Aston Martin 3

20 N. Latifi Williams 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2022

1 Red Bull 340

2 Ferrari 277

3 Mercedes 210

4 McLaren 73

5 Alpine 70

6 Alfa Romeo 51

7 AlphaTauri 27

8 Haas 22

9 Aston Martin 18

10 Williams 3