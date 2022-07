Colpi di pistola e bombe: paura in Argentina durante un derby locale, 18enne gravemente ferito | VIDEO

SportFair

Momenti di terrore in Argentina, durante il derby locale di Buenos Aires tra Club Lujan e Club Alem. La partita è stata sospesa a causa di tafferugli allo stadio Campo Municipal de Deportes di Lujan. Secondo i media locali un giovane, di soli 18 anni, starebbe lottando tra la vita e la morte, dopo essere rimasto gravemente ferito da alcuni colpi di arma da fuoco.

Sembra che gli ultras della squadra ospite siano arrivati ​​in auto e abbiano aperto il fuoco contro i tifosi di casa radunati nei pub e nei bar vicino allo stadio, con almeno sette feriti dai proiettili. Tafferugli si sono registranti anche all’interno dello stadio, con altri feriti e lancio di oggetti.

La polizia ha sparato proiettili di gomma per cercare di disperdere i gruppi in guerra. I media locali hanno riferito che è stata lanciata anche una “bomba sonora”, e che l’arbitro ha prima sospeso il gioco per poi portare in salvo i giocatori, abbandonando il campo. I feriti sono stati trasportati in ospedale.

“Il derby è stato sospeso a causa di incidenti. Quella che dovrebbe esere una festa di calcio è stata oscurata da un gruppo di persone violene“, si legge nel comunicato di Alem.

Il presidente della squadra ha così commentato l’episodio ai microfoni di Olè: “siamo dentro lo spogliatoio, non abbiamo modo di uscire e stiamo aspettando per capire come tornare a casa . Sono stato il primo a vedere che stava succedendo qualcosa, ho chiamato il quarto arbitro e gli ho chiesto di fermare il gioco. Da quel momento in poi ci hanno chiesto di entrare nel campo, hanno iniziato a tirarci pietre e una bomba molto forte è caduta vicino. So che è successo qualcosa di grave fuori, ma non sappiamo chi cosa sia successo“.

URGENTE: Duro enfrentamiento entre las hinchadas de Alem y Lujan a los tiros.

Hay 15 heridos de bala y 5 de gravedad.

Los jugadores atrincherados en el vestuario. pic.twitter.com/KH3aE6fJeD — Gustavo (@gabruzo) July 10, 2022

AHORA ! Graves incidentes en el partido entre #Lujan y #Alem Integrantes de la barra brava de Alem disparó contra integrantes de la barra brava de Luján en las adyacencias del estadio cuando iban 15 minutos de partido. pic.twitter.com/xilDEToaLn — Avellaneda_Real (@avellaneda_real) July 10, 2022