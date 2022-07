Fantastica Cocciaretto: vince contro Siniakova e conquista i quarti di Budapest

SportFair

E’ in corso il torneo di tennis a Budapest, si sono giocati gli ottavi di finale. In campo anche l’Italia, grazie a Elisabetta Cocciaretto: grandissima prestazione dell’azzurra che ha vinto in tre set contro Katerina Siniakova e staccato il pass per i quarti di finale. E’ stata una partita molto equilibrata tra due tenniste che hanno messo in mostra ottime giocate.

Il primo set è a favore dell’italiana che è riuscita a piazzare un break decisivo sul 6-5 e chiudendo 7-5. Nel secondo set si è registrata la reazione di Katerina Siniakova che è rientrata in partita con il punteggio di 4-6. Nel terzo e decisivo set, tantissime emozioni in campo con l’italiana che ha chiuso 7-5. Cocciaretto ai quarti dovrà vedersela contro Bernarda Pera.