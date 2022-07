Cocciaretto saluta Budapest: l’azzurra eliminata ai quarti da Bernarda Pera

SportFair

E’ finita l’avventura di Elisabetta Cocciaretto al torneo di tennis a Budapest. L’azzurra non è riuscita a superare i quarti di finale, Bernarda Pera si è dimostrata superiore e ha vinto meritatamente. Il match non è stato quasi mai in discussione, l’italiana ha commesso troppi errori e non è riuscita a reagire nemmeno sotto l’aspetto fisico. Il pronostico della vigilia era equilibrato, il campo ha raccontato altro.

Partenza sprint della statunitense che piazza subito un break nel primo set, poi si registra la reazione dell’italiana che si porta sul 4-4. Bernarda Pera piazza un altro break e chiude il primo set sul punteggio di 6-4. Nel secondo set la musica dell’incontro non cambia, Cocciaretto non è in grado di reagire e deve arrendersi con il risultato di 6-3. Il torneo dell’italiana è stato comunque all’altezza.