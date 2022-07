Cocciaretto avanza a Varsavia, vittoria col brivido per Errani: le due azzurre agli ottavi di finale

SportFair

Due azzurre in campo oggi nel torneo WTA di Varsavia. Cocciaretto ed Errani hanno sfidato rispettivamente Kubka e Rus nei match validi per i sedicesimi di finale del torneo in corso sui campi in terra battuta della città polacca.

Se Cocciaretto ha trionfato in scioltezza, battendo l’avversaria polacca, numero 472 al mondo, in un’ora e 24 minuti di gioco, col punteggio di 6-2, 6-3, Errani ha faticato un po’ con l’olandese Rus.

La tennista azzurra ha conquistato una vittora col brivido! Dopo aver vinto il primo set, l’olandese ha reagito e ha pareggiato i conti, mandando la partita al terzo set. Qui, Sara Errani ha conquistato un punto dietro l’altro, arrivando al 5-0, per poi avere un improvviso crollo, che ha portato l’avversaria a rimontare fino al 5-4. La Errani, dopo due ore e 30 di match, è riuscita a trionfare col punteggio di 6-1, 5-7, 6-4. Agli ottavi di finale Cocciaretto sfiderà Garcia, mentre Errani la Baindl.