Verstappen prende il largo, Russell supera Sainz: la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Ungheria

SportFair

Max Verstappen ha conquistato oggi, all’Hungaroring, la sua ottava vittoria stagionale. L’olandese della Red Bull è stato autore di una pazzesca rimonta dalla 10ª posizione e ha chiuso davanti ai piloti della Mercedes Hamilton e Russell.

Gara disastrosa per la Ferrari, con Sainz e Leclerc che si sono piazzati rispettivamente quarto e sesto. Le strategie non hanno aiutato i piloti del team di Maranello, le cui vetture, nella seconda metà di gara sono apparse in difficoltà e non competitive.

Verstappen prende quindi il largo su Leclerc e i suoi avversari: il campione del mondo in carica ha adesso 80 punti di vantaggio sul monegasco, mentre Sainz perde una posizione, con Russell che si prende il 4° posto della classifica mondiale.

La nuova classifica piloti dopo il GP d’Ungheria

1. Verstappen 258

2. Leclerc 178

3. Perez 173

4. Russell 158

5. Sainz 156

6. Hamilton 146

7. Norris 76

8. Ocon 58

9. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunodaa 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Hulkenberg 0