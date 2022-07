Cincinnati, gli iscritti al torneo: gli italiani in lista e i dubbi Djokovic, Nadal e Zverev

SportFair

Continuano gli appuntamenti nel mondo del tennis. Sono in corso tornei molto interessanti e l’attesa è molto alta anche per il Masters 1000 di Cincinnati con l’appuntamento che è previsto dal 15 al 21 agosto. E’ stato ufficializzato l’elenco dei partecipanti: nella lista figura anche Novak Djokovic, ma il serbo non ha ancora ricevuto il via libera per entrare negli USA poiché non vaccinato. La sua presenza è in dubbio, la speranza di Djokovic è quella di ricevere il permesso.

Nell’elenco è presente anche Rafael Nadal, lo spagnolo è reduce da un infortunio a Wimbledon e sembra in buone condizioni. A sorpresa figura anche il nome di Alexander Zverev, il tedesco sta recuperando dall’infortunio alla caviglia rimediato al Roland Garros. Per l’Italia spazio a Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Poi Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Lorenzo Musetti.

Gli iscritti al torneo

1 Daniil Medvedev

2 Alexander Zverev

3 Rafael Nadal

4 Stefanos Tsitsipas

5 Casper Ruud

6 Carlos Alcaraz

7 Novak Djokovic

8 Andrey Rublev

9 Felix Auger-Aliassime

10 Jannik Sinner

11 Cameron Norrie

12 Hubert Hurkacz

13 Taylor Fritz

14 Diego Schwartzman

15 Matteo Berrettini

16 Marin Cilic

17 Reilly Opelka

18 Grigor Dimitrov

19 Roberto Bautista Agut

20 Gael Monfils

21 Denis Shapovalov

22 John Isner

23 Pablo Carreno Busta

24 Alex De Minaur

25 Botic Van De Zandschulp

26 Karen Kachanov

27 Holger Rune

28 Nikoloz Basilashvili

29 Frances Tiafoe

30 Francisco Cerundolo

31 Miomir Kecmanovic

32 Sebastian Baez

33 Maxime Cressy

34 Tommy Paul

35 Alejandro Davidovich Fokina

36 Daniel Evans

37 Aslan Karatsev

38 Oscar Otte

39 Alexander Bublik

40 Albert Ramos Vinolas

41 Jenson Brooksby