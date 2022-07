Ahi ahi Christian! Horner immortalato mentre usa il telefono alla guida della sua auto | FOTO

SportFair

E’ iniziato un nuovo weekend di gara di F1. I piloti sono scesi in pista oggi per le prime libere del Gp d’Austria, in attesa delle qualifiche, in vista della gara Sprint di domani, di questo pomeriggio. Un weekend di gara iniziato col piede giusto per i padroni di casa della Red Bull, con Max Verstappen subito il più veloce in pista.

Fuori dalla pista, però, il team principal della squadra di Milton Keynes è finito della bufera per alcuni video e foto in cui è stato immortalato mentre usava il telefono al volante della sua auto, una Aston Martin da 650 mila sterline.

Horner si trovava ad una rotonda con la sua DB5 in stile James Bond mentre è stato immortalato da un fan delle corse di F1 mentre usava il telefono. “Abbiamo la responsabilità sociale di denunciare queste cose, specialmente quando sono coinvolte persone così influenti. È al top nelle corse: la sicurezza dovrebbe essere al primo posto per loro. Deve dare l’esempio migliore. Siamo rimasti così delusi. Avere una vecchia auto senza Bluetooth non è una scusa quando guidi un’auto da £ 650.000“, ha dichiarato al fonte del Sun.

Il milionario è stato filmato all’incrocio tra la A5 e la A508, passando davanti a un Travelodge, a Old Stratford, vicino a Milton Keynes, Bucks, mercoledì mattina.