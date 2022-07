Chi è Laura Giuliani, il portiere del Milan in grado di blindare la porta della Nazionale: età, caratteristiche e stipendio

SportFair

E’ tutto pronto per l’esordio dell’Italia all’Europeo femminile in Inghilterra, le azzurre dovranno vedersela contro la Francia in una partita che si preannuncia difficilissima. Il Ct Milena Bertolini potrà contare su un gruppo veramente importante con individualità di livello. A difendere i pali ci sarà Laura Giuliani, estremo difensore classe 1993 del Milan. E’ cresciuta nelle giovanile de La Benvenuta, ma la prima vera esperienza è stata con il Como 2000. Poi tante altre avventure con Gütersloh, Herforder, Colonia e Friburgo. Nel 1017 il ritorno in Italia, la grande occasione è quella della Juventus. E’ uno dei punti fermi della squadra e si conferma un portiere molto affidabile. Nel 2021 viene ufficializzato il suo trasferimento alla Juventus.

E’ un pilastro anche della Nazionale italiana femminile, già dall’Under-19 fino alla prima squadra. E’ un portiere in grado di difendere bene i pali, in più riesce a guidare bene la squadra grazie all’esperienza e alla grande personalità. Quanto guadagna Laura Giuliani? Le cifre non sono state ancora ufficializzate, ma lo stipendio del portiere, così come quello di tutti gli altri componenti, non poteva superare la cifra di 30.658 euro in quanto legate alla società da un semplice accordo economico senza contratto di lavoro autonomo o subordinato con le società sportive. Dall’1 luglio 2022 è stato introdotto lo status professioniste. L’AIC ha pubblicato le tabelle con i minimi federali: