Chi è Kenan Yildiz, l’ultimo colpo della Juventus: il gioiello strappato al Bayern Monaco e alla concorrenza del Barcellona | VIDEO

Tra presente e futuro. La Juventus è letteralmente scatenata sul calciomercato, in entrata e in uscita, con l’obiettivo di costruire una squadra fortissima da regalare al tecnico Massimiliano Allegri. La dirigenza si è già mossa con forza, in particolar modo sono arrivati calciatori del calibro di Pogba e Di Maria. In uscita è molto vicina la cessione di de Ligt, sono in corso trattative con Bayern Monaco e Chelsea. L’accordo con il club tedesco è stato raggiunto, il calciatore è forte anche dell’offerta dei Blues e ha chiesto qualche giorno per decidere. In entrata gli altri nomi sono Koulibaly o Gabriel in difesa, Paredes o Jorginho a centrocampo e Zaniolo in attacco. Nel frattempo è stato piazzato un colpo importante per il futuro: Kenan Yildiz, il gioiellino che i bianconeri hanno strappato proprio al Bayern Monaco.

Chi è Kenan Yildiz

La Juventus si è assicurata le prestazioni di Kenan Yildiz, un calciatore considerato un potenziale campione. Il ragazzo ha già raggiunto Torino e firmato il contratto con il club bianconero per i prossimi tre anni. E’ un 17enne e potrebbe essere aggregato alla Primavera o alla Juventus Under 23. Si tratta di un centrocampista turco, con madre tedesca. Arriva in bianconero a parametro zero, visto che il contratto con il Bayern Monaco è arrivato alla scadenza. La Juventus ha superato la concorrenza del Barcellona. E’ entrato a far parte del settore giovanile del club tedesco all’età di 7 anni, la delusione più grande è arrivata con la rinuncia all’Europeo Under 17 a causa di un infortunio. E’ un centrocampista offensivo dotato di ottimo dribbling, veloce e con ottime doti dal punto di vista tecnico. La Juventus ha fiutato l’affare e ha convinto il ragazzo con un progetto importante. Al Bayern Monaco è stato garantito un indennizzo. Ama i videogiochi, in particolar modo la Formula 1. E’ molto legato al nonno, un arbitro di pallamano. Il suo obiettivo è adesso quello di dimostrato il grande talento e ritagliarsi spazio in una delle squadre più forti al mondo.