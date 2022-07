Kyrgios punzecchia Djokovic sui social: “dov’è la mia cena?”, la risposta del serbo è esilarante e fa sognare i fan

SportFair

E’ trascorsa quasi una settimana dalla finalissima maschile di Wimbledon, tra Kyrgios e Djokovic. A trionfare, in rimonta, è stato il tennista serbo, che a fine match ha promesso una cena da lui offerta al rivale australiano.

La cena, alla fine, non c’è stata, ma entrambi i tennisti non si sono dimenticati della promessa fatta. Nick Kyrgios, infatti, ha commentato un post di Djokovic chiedendo “dove è la mia cena?”. Non si è fatta attendere la risposta del serbo, che fa sognare tutti i tifosi e sperare in vista del prossimo Slam: “scusa amico. Ho chiamato tutti i ristoranti di Londra la domenica sera ma non c’erano tavoli disponibili. La cena è sarà a New York“.

Una risposta che lascia col fiato sospeso viste le restrizioni negli States: serve infatti la vaccinazione per poter entrare negli Stati Uniti, ma non è escluso qualche cambiamento che potrebbe consentire al serbo di giocare gli US Open nonostante la sua posizione.