Caso corruzione, Platini e Blatter assolti: la sentenza del Tribunale penale federale di Bellinzona

Il Tribunale penale federale di Bellinzona ha assolto sia Joseph Blatter che Michel Platini dall’accusa di corruzione, deciso anche un indennizzo dopo essere rimasti sotto accusa per anni. Il primo era accusato di frode, appropriazione indebita di fondi Fifa e cattiva gestione, oltre a falsificazione di un documento. Il francese è stato accusato di frode, appropriazione indebita, contraffazione e complice della presunta cattiva gestione di Blatter.

L’accusa aveva messo nel mirino il pagamento di 2 milioni di dollari versati nel 2011 a Platini, dichiarato come compenso per il lavoro di consulente Fifa 1998-2002 per il quale però era già stato retribuito. Il pubblico ministero della Confederazione elvetica aveva chiesto una condanna di un anno e otto mesi con la condizionale e due anni di libertà vigilata. “Questo pagamento ha danneggiato i beni della Fifa e ha arricchito illegalmente Platini”, era l’accusa.

I due imputati si sono sempre dichiarati innocenti. Al suo arrivo in tribunale venerdì, Blatter ha detto: “non sono innocente nella mia vita, ma in questo caso sono innocente”. Il processo è durato 11 giorni, si è svolto in Svizzera e si è concluso il 22 giugno.