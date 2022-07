Capolavoro Leclerc a Le Castellet! 7ª pole stagionale per Charles in Francia

SportFair

Ferrari in festa! Il team di Maranello, seppur con qualche problema che gli impedisce, ormai da settimane, di vivere un weekend soddisfacente e felice a 360°, resta ancora protagonista.

Dopo il successo di Sainz a Silverstone, e quello di Leclerc in Austria, la Ferrari è ancora davanti a tutti, questa volta in Francia, nelle qualifiche di Le Castellet, con il pilota monegasco.

Charles Leclerc conquista la sua settima pole position stagionale, seguito dalle Red Bull di Verstappen e Perez. Quarto invece Lewis Hamilton in qualifica oggi pomeriggio in Francia, seguito dai connazionali Norris e Russell. Settimo Alonso, mentre Sainz, consapevole di partire dal fondo della griglia domani in gara, ha preferito fare lavoro di squadra e aiutare Leclerc, chiudendo settimo.

Le parole dei top-3

Leclerc: “ho fatto un gran giro, ho faticato durante tutto il weekend, devo ringraziare anche Carlos, ha fatto un ottimo lavoro di squadra, sarebbe stato fortissimo oggi. Dopo il Q1 eravamo molto sorpresi del passo che avevamo, in qualche modo siamo riusciti a dare una bella svolta per le qualifiche, è una bella sorpresa. La macchina ha dato belle sensazioni, ma è impossibile cpaire cosa hanno fatto in Red Bull ieri, vedremo domani”.

Verstappen: “chiaramente le FP3 non sono le qualifiche, penso ci mancasse qualcosa in termini di aderenza, è stato un po’ più complicato di quello che avrei sperato, ma abbiamo una buona macchina per domani. Vedremo domani come va, le Ferrari sono di nuovo molto veloci”.

Perez: “abbiamo fatto una bella rimonta in reaòtà, per tutto il weeend non ci ho capito nulla, ma siamo riusciti a recuperare bene. Sicuramente domani cercheremo di rimontare e battere le rosse, oggi erano molto forti senza dubbio“.