Collin Martin sogna i Mondiali in Qatar: “ma lì l’omosessualità è un crimine”

SportFair

Era il 2018 quando Collin Martin dichiarò al mondo intero di essere omosessuale e adesso per il calciatore statunitense si prospetta un futuro roseo. Il 27enne, che milita in USL, dopo l’avventura con Minnesota e DC United in MLS, è stato il primo calciatore statunitense a fare coming out: “avevo molta ansia e paura di vedere quanti tifosi mi avrebbero sostenuto e la reazione dei giocatori di altre squadre. Non ero sicuro di quale sarebbe stata la reazione, ma sapevo nel profondo, a livello personale, di essere pronto a condividere la notizia“, aveva dichiarato.

Martin, un centrocampista tenace cresciuto a Chevy Chase, ML, è un ex nazionale under 20 dell’USMNT. Ed è stato felice come qualsiasi tifoso di calcio statunitense nel vedere le Stelle e Strisce di Gregg Berhalter raggiungere le finali di novembre in Qatar.

Ma l’omosessualità maschile rimane un crimine in terra qatariota, con pene detentive per relazioni omosessuali fino a sette anni. Il massimo capo della FIFA Gianni Infantino ha insistito sul fatto che “tutti sono i benvenuti in Qatar“.

Martin ancora deve ricevere l’ok ufficiale per poter scendere in campo ai Mondiali del Qatar, ma lui dice che andrebbe “sicuramente” se convocato: “ovviamente è un’ipotesi estrema, ma sarebbe un onore. Penso che cercherei di onorare la comunità in un certo modo, la comunità gay, e lo farei con rispetto. Mi assicurerei che si sappia che un giocatore gay sta partecipando ai Mondiali, che non ci siano problemi e che ho bisogno di essere rispettato“, ha dichiarato.

Nel 2020, il Qatar ha assicurato ai visitatori che il regno avrebbe accolto i fan LGBTQIA+ e che sarebbero stati liberi di sventolare la bandiera arcobaleno durante le partite.

“L’obiettivo dovrebbe essere quello di sostenere il proprio Paese, divertirsi divertendosi e avendo il permesso di godersi il gioco del calcio. È uno sport per tutti ed è qualcosa che dovrebbe essere apprezzato da tutti“, ha aggiunto.