Bronzetti è ai quarti del torneo di Palermo: Avanesyan ko ma salta il derby con Cocciaretto

Il torneo di tennis a Palermo entra sempre più nel vivo con le italiane grandi protagoniste. Si è già qualificata ai quarti Jasmine Paolini grazie al forfait della cinese Zhang, out a causa di un problema fisico. La prima azzurra in campo oggi, Elisabetta Cocciaretto, è stata eliminata. Partenza sprint dell’azzurra contro Caroline Garcia, il primo set si è concluso con un nettissimo 6-0. Nel secondo set entra in campo la francese e per l’italiana sono dolori. Garcia riesce a ribaltare la partita e vince 1-2 (6-0, 3-6, 4-6).

Salta il derby contro Lucia Bronzetti. Successo senza problemi per l’azzurra che ha dominato contro Elina Avanesyan. Nel primo set è show dell’italiana che ha chiuso 6-1. Nel secondo set si registra la reazione della russa, ma Bronzetti è più forte e chiude 3-6. Ai quarti dovrà vedersela proprio contro Caroline Garcia.